Çermik'te kan bağışı kampanyasına destek
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen 3 günlük kampanyada 162 ünite kan bağışı yapıldı. Kampanya, kar yağışına rağmen yoğun ilgi gördü ve Kaymakam Adem Karataş da bağış yaparak destek verdi.
Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanlığınca ilçede düzenlenen kampanya, kar yağışına rağmen ilgi gördü.
Kaymakam Adem Karataş'ın da kan bağışında bulunarak destek verdiği kampanya kapsamında 3 günde 162 ünite kan toplandı.
Karataş, ilçe halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel