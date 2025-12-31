Haberler

Çermik'te kan bağışı kampanyasına destek

Çermik'te kan bağışı kampanyasına destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen 3 günlük kampanyada 162 ünite kan bağışı yapıldı. Kampanya, kar yağışına rağmen yoğun ilgi gördü ve Kaymakam Adem Karataş da bağış yaparak destek verdi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 3 gün süren kampanyada 162 ünite kan bağışı yapıldı.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanlığınca ilçede düzenlenen kampanya, kar yağışına rağmen ilgi gördü.

Kaymakam Adem Karataş'ın da kan bağışında bulunarak destek verdiği kampanya kapsamında 3 günde 162 ünite kan toplandı.

Karataş, ilçe halkını kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme