Çermik Kaymakamı Karataş, vatandaşları evinde ziyaret etti
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çukur Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçlarını dinledi ve taleplerine çözüm sözü verdi.
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, bazı vatandaşları evinde ziyaret etti.
Kaymakam Karataş, Çukur Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara ziyarette bulundu.
Ziyarette, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Karataş, gerekli çözümlerin yapılacağını belirtti.
Vatandaşlar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel