Çermik Kaymakamı Adem Karataş'tan ev ziyareti

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaymakam Karataş, ziyaretlerde, ailelerin sosyal ve ekonomik durumları yerinde inceledi, talep ve sorunlarını dinledi.

Karataş, hane ziyaretlerinin, sosyal dayanışmanın güçlenmesine ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını söyledi.

Bu tür ziyaretlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Karataş, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın kamu hizmetlerinde önemli bir yer tuttuğunu aktardı.