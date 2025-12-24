Haberler

Çermik Kaymakamı Adem Karataş'tan ev ziyareti

Güncelleme:
Çermik Kaymakamı Adem Karataş, ev ziyaretleri yaparak ailelerin sosyal ve ekonomik durumlarını inceledi, taleplerini dinledi. Bu ziyaretlerin sosyal dayanışmayı güçlendireceği vurgulandı.

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kaymakam Karataş, ziyaretlerde, ailelerin sosyal ve ekonomik durumları yerinde inceledi, talep ve sorunlarını dinledi.

Karataş, hane ziyaretlerinin, sosyal dayanışmanın güçlenmesine ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını söyledi.

Bu tür ziyaretlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirten Karataş, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın kamu hizmetlerinde önemli bir yer tuttuğunu aktardı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
