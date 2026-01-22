Haberler

Çermik Devlet Hastanesi "Anne Dostu Hastane" ünvanı aldı

Çermik Devlet Hastanesi 'Anne Dostu Hastane' ünvanı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 'Anne Dostu Hastane' unvanı kazandı. Hastanenin, anne ve bebek sağlığını önceleyen uygulamaları ile tüm standartları başarıyla karşıladığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Çermik Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucu "Anne Dostu Hastane" ünvanı kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığınca anne adaylarının gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde güvenli, mahremiyete ve kanıta dayalı sağlık hizmetlerine erişimi, normal doğumun desteklenmesi, anne ve bebek sağlığını önceleyen uygulamalar ile hasta güvenliği kriterleri kapsamlı şekilde incelendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucu Çermik Devlet Hastanesi'nin tüm standartları başarıyla karşıladığı tespit edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Anne Dostu Hastane ünvanının anne ve bebek sağlığını önceleyen nitelikli ve güvenli sağlık hizmetlerinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hastanenin 2026 yılında bu ünvanı alan ilk sağlık tesisi olduğunu ifade eden Asiltürk, "Anne ve bebek sağlığını esas alan uygulamaları il genelinde sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar