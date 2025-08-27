Çermik Belediyesi'nden Yeni Bebek Projesi

Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi tarafından hazırlanan "Hoş Geldin Bebek, Mutluluk Getirdin Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında temel ihtiyaç malzemelerin yer aldığı hediye paketleri, yeni dünyaya gelmiş çocukların ailelerine hediye ediliyor.

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, her doğan bebeğin ilçelerine mutluluk kattığını söyledi.

Belediye olarak bebeklerin ve ailelerinin yanında olmayı, onların sevincine ortak olmayı görev bildiklerini ifada eden Karamehmetoğlu, "Bu küçük ama anlamlı hediye, hem ailelerimize destek hem de minik yavrularımıza ilk hatıra olacak" dedi.

Aileler, başlatılan proje için Karamehmetoğlu ve belediye yetkililerine teşekkür etti.