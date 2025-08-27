Çermik Belediyesi'nden Yeni Bebek Projesi
Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek, Mutluluk Getirdin Projesi'ni başlatarak yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye paketleri sunuyor. Belediye Başkanı, bu projeyle bebeklerin sevincine ortak olmayı amaçladıklarını ifade etti.
Diyarbakır'ın Çermik Belediyesi tarafından hazırlanan "Hoş Geldin Bebek, Mutluluk Getirdin Projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında temel ihtiyaç malzemelerin yer aldığı hediye paketleri, yeni dünyaya gelmiş çocukların ailelerine hediye ediliyor.
Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, her doğan bebeğin ilçelerine mutluluk kattığını söyledi.
Belediye olarak bebeklerin ve ailelerinin yanında olmayı, onların sevincine ortak olmayı görev bildiklerini ifada eden Karamehmetoğlu, "Bu küçük ama anlamlı hediye, hem ailelerimize destek hem de minik yavrularımıza ilk hatıra olacak" dedi.
Aileler, başlatılan proje için Karamehmetoğlu ve belediye yetkililerine teşekkür etti.