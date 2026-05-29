Çermik Belediyesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla çalışma arkadaşları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çermik Belediyesi hizmet binasındaki programda çalışma arkadaşları ve vatandaşların bayramını tebrik eden Karamehmetoğlu, bayramların kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini belirtti.

İlçeye yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Karamehmetoğlu, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.