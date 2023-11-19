Çerkezköy ve Saray'da Uyuşturucu Operasyonu
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Çerkezköy ilçesinde bir şüpheli üzerinde uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Aynı gün Saray ilçesinde ise üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı.
Çerkezköy ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri E.Y'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.Ç. ve D.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında 500 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.