Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın
TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında, maske gibi malzemelerin bulunduğu odada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, diğer bölümlere sıçramadan alevleri söndürdü. Odadaki malzemeler, kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel