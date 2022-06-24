Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın

Demirören Haber Ajansı - Onur Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Çerkezköy Hükümet Konağı'nda yangın

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

TEKİRDAĞ'da, Çerkezköy Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hükümet Konağı'nın 3'üncü katında, maske gibi malzemelerin bulunduğu odada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Odadan çıkan dumanları fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, diğer bölümlere sıçramadan alevleri söndürdü. Odadaki malzemeler, kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

İtfaiye Hükümet Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title