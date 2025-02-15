Çerkezköy'deki Kavak Deresi Beyaza Büründü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kavak Deresi'nin rengi beyaza dönüşünce vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar sonrası yetkililer bölgede numune almak üzere çalışma başlattı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Kavak Deresi'nin rengi beyaza büründü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen derenin beyaz aktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbarın ardından Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkilileri bölgede çalışma başlattı.
Yetkililer tarafından dereden numune alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel