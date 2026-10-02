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Çerkezköy'de Türk bayraklarını çöpe atıp görüntüyü servis eden şüpheli tutuklandı

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Çerkezköy'de Türk bayraklarını çöpe atıp görüntüyü servis eden şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe atan şüpheli tutuklandı. Polis, şüphelinin bayrakları attıktan sonra görüntü kaydı alıp çöpten çıkardığını, görüntüleri başka biri atıyormuş izlenimiyle sosyal medya ve basına ulaştırdığını belirledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayraklarını çöpe attığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve yerel basında "Türk bayrağı çöpe atıldı" başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, görüntüleri kaydederek sosyal medya hesapları ve basın kuruluşlarına ulaştıran kişinin Y.T. olduğu tespit edildi.

İncelemenin derinleştirilmesi sonucu Türk bayraklarını çöp konteynerine atan kişinin de Y.T. olduğu belirlendi.

Şüphelinin, bayrakları konteynere bıraktıktan sonra görüntü kaydı aldığı, ardından bayrakları çöpten çıkardığı tespit edildi.

Polis ekipleri, Y.T'nin görüntüleri sosyal medya ve basın kuruluşlarına, bayrakların başka bir kişi tarafından çöpe atıldığı izlenimi oluşturacak şekilde ulaştırdığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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