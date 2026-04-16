Tekirdağ'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan silahlı kavgada G.O. adlı genç başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Olayın ardından C.T. adlı şüpheli gözaltına alındı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T. (43), bir binanın 2. katındaki balkondan av tüfeğiyle G.O'ya (25) ateş etti.
Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.O, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat