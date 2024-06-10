Çerkezköy'de Otomobilde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 12 uyuşturucu hap ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 12 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü İ.K. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirilen S.G. gözaltına alındı.
Öğrencilere trafik eğitimi verildi
İl Jandarma Komutanlığınca trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler, Veliköy ilkokulu bahçesinde mobil trafik eğitim parkuru oluşturdu.
Eğitime katılan 60 öğrenci, temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında bilgilendirildi.
Öğrencilere oyun hamuru ve düdük hediye edildi.