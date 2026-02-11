Haberler

Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı

Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Veliköy İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 8. sınıf öğrencisi A.A, bilinmeyen bir nedenle okulun 4. katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın'dan yürek sızlatan yorum

Vefat eden oyuncunun eşinden yürek sızlatan yorum
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi

Çiçeği burnunda bakan, koltuğa oturmadan gönülleri fethetti
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti

Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
Epstein dosyasında sansürlenen 'zengin ve güçlü' 6 kişi deşifre oldu

Dünya şokta! Epstein dosyasında sansürlenen 6 ünlü isim deşifre oldu