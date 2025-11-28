Haberler

Çerkezköy'de Kaza: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ayrıca Çorlu'da yapılan bir üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 BRS 236 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
