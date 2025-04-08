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Çerkezköy'de İki İşçi Servisi Çarpıştı: 18 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iki işçi servisi çarpıştı. Kaza sonucu 18 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi yönünden Veliköy istikametine seyreden K.B. yönetimindeki 59 S 2100 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı işçi servisi Veliköy Işıklar mevkisinde çarpıştı. Savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çerkezköy ve Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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