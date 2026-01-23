Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
