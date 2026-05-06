Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı yapan 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar iki kişiyi tutuklattı. Şüphelilerin, vatandaşlardan büyük miktarda para ve ziynet eşyası aldıkları belirlendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları vatandaşlardan para ve ziynet eşyası alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Nisan ve 4 Mayıs'ta meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran zanlıların, B.S'yi telefonla arayarak evde bulunan altınlara sertifika verileceği vaadiyle yaklaşık 550 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldıkları tespit edildi.

Şüpheliler E.Ç. ve Ö.F.A, korsan takside, içinde 1 milyon 25 bin 800 lira bulunan çantayla yakalandı.

Zanlıların aynı gün Bağlık Mahallesi'nde yaşayan H.K'den de aynı yöntemle 1 milyon 50 bin lira aldığı belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında zanlılarla bağlantılı olduğu belirlenen O.A. da Çorlu ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç. ve O.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.F.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
