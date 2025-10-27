Çerkezköy'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla, 1 kişi darp sonucu yaralandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada O.B, A.B. ve A.B. bıçakla, İ.B. ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen A.B. ve O.B. ilk müdahale sonrası Çorlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden ayrılan şüpheliler B.T. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.