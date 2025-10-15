Çerkezköy'de Apartman Otoparkında Yangın: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın otoparkında çıkan yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yeşim Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın kapalı otoparkında bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın park halindeki başka bir araca sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartmandaki 14 kişiyi tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü de bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını takip etti.