Çerkezköy'de 31 Bin Adet Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonda bir araçta 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir araçtan 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphe üzerine Ş.K. idaresindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde 31 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel