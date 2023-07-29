Çerkezköy Belediyesi Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

Çerkezköy Belediyesi, Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü dolayısıyla aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Vahap Akay ve CHP İl Başkanı Volkan Nallar da dağıtıma katıldı. Başkan Akay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, milli ve dini günleri vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam edeceklerini belirtti.

Çerkezköy Belediyesi tarafından Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü dolayısı ile her yıl olduğu gibi bu yıl da aşure ikramı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki aşure dağıtımını, Belediye Başkanı Vahap Akay ile CHP İl Başkanı Volkan Nallar, Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı, Enver Bayram ve Meclis Üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.

Muharrem ayının birlik ve beraberliğin daha çok pekişeceği bir ay olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Akay, "Çerkezköy Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısı ile her yıl yaptığımız gibi bu yıl da aşure dağıttık. Yaptırdığımız aşureleri Cuma Namazı çıkışında Cumhuriyet Meydanı'nda dağıttık. Ayrıca ilçemizde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da aşure dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.

"ÖNEMLİ VE HÜZÜNLÜ BİR YERİ VAR"

Muharrem ayının İslam tarihinde önemli ve hüzünlü bir yeri olduğunu belirten Başkan Akay, "Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nün bizim için bir başka önemi de Kerbela olayıdır. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği bu olay da Aşure Günü'ne denk gelmiş, bu günü vicdan sızlatıcı, ıstırap dolu bir gün haline dönüştürmüştür" diye konuştu.

"BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Akay, "Allah bütün milletimize birlik ve beraberlik içerisinde ortak paydada buluşmayı nasip etsin. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Belediye olarak milli günler gibi, dini günleri de vatandaşlarımızla birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.