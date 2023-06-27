Çerkezköy Belediyesi Mezarlıklarda Kabir Ziyaretine Gelenlere Çiçek Dağıttı

Çerkezköy Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki mezarlıklarda kabir ziyaretine gelenlere ücretsiz çiçek dağıttı. İstasyon, Bahçeli, Türbedere, Yeni İlçe Mezarlıkları ile Kızılpınar ve Veliköy'de bulunan mezarlıklarda gerçekleştirilen çiçek dağıtımı ile vatandaşların mezarlık ziyaretlerinde yanlarında olundu.

Çerkezköy Belediyesi, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı öncesinde de kent genelindeki mezarlıklarda kabir ziyaretine gelenlere çiçek dağıttı.

Vatandaşların ilçe merkezinde bulunan İstasyon, Bahçeli, Türbedere ve Yeni İlçe Mezarlıkları ile Kızılpınar ve Veliköy'de bulunan mezarlıklardaki kabir ziyaretlerinde Çerkezköy Belediyesi tarafından ücretsiz çiçek dağıtımı yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısı ile kabir ziyaretlerine gelen vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtıldığını belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, şunları söyledi:

"Bayramlarda ziyaretlerin en yoğun olduğu yerlerden biri de mezarlıklarımızdır. Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerinde yanında olmak, yakınlarının mezarlarına bir çiçek dikebilmelerini sağlamak amacıyla Çerkezköy genelinde bulunan 8 mezarlığımızda çiçek dağıtımı gerçekleştirdik. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın da yarın başlayacak olan Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmelerini temenni ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum."