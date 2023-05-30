Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Bağlık Viyadüğü çalışmalarını inceledi

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak Bağlık Viyadüğü'ndeki çalışmalarını yerinde inceledi. Projenin Çerkezköy için büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Akay, çalışmaların hızla devam ettiğini ve projenin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak Bağlık Viyadüğü'ndeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Akay, Bağlık Mahallesi'nin iki yakasını bir araya getirecek Bağlık Viyadüğü projesinde devam eden çalışmaları inceledi. Projenin Çerkezköy için büyük önem taşıdığını kaydeden Başkan Akay, çalışmaların hızla devam ettiğini ve projenin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacağını belirtti.

Tevfik Fikret Caddesi ile Mimar Sinan Caddesi'ni birbirine bağlayacak Bağlık Viyadüğü projesinin temelinin Kasım 2022'de atıldığını anımsatan Akay, şu bilgileri verdi:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 milyon 835 bin TL bedelle ihalesi yapılan ve 2023 yılının sonunda tamamlanması ön görülen Bağlık Viyadüğü Projesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. Projenin daha erken bir tarihte tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılmasını hedefliyoruz. Viyadük yolu yapımı kapsamında öngermeli prefabrik kirişlerin de tamamı yerleştirildi. Bağlık Mahallemizin iki yakasını bir araya getirecek ve trafik yükünü azaltacak olan Bağlık Viyadüğü en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine açılacaktır."