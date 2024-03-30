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Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkiinde arızalanan bir otomobilin sürücüsü, aracını yol kenarına park etti. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekibi de bölgede güvenlik önlemi almak amacıyla çalışma yürüttü. Bu sırada aynı yönde seyreden yabancı uyruklu S.N. idaresindeki tır, otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

"TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI"

Olay yerinde incelemede bulunan ve ilgililerden bilgi alan Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar , gazetecilere kazanın Karabük-Çankırı il sınırında saat 10.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Taşolar, "Bunlardan 2'si polis memuru arkadaşımız, Karabük'te tedavi altındalar. Olay yerinde savcımız, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer görevliler incelemelerini yapıyor. Trafiği çok şükür, kontrollü olarak açtık şu anda, araç seyri devam ediyor. İncelemeler bittikten sonra daha ayrıntılı, net bilgi verebileceğiz. Hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi! 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

Kaynak: AA / Güncel

Çankırı Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

yonuz atalay:

Türkiye de savaşa gerek yok tır ve kamyon şoförleri adeta terör estiriyor. takometre,radar kontrolü yok.bas gaza malesef suçsuz kisiler vefat ediyor kendileri gebermiyor.

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Mustafa Varna:

Allah ın öküzü yabancı tır sürücüsü diyor iyi oku bu memlekette en az hata yapan tır sürücüsü dür neden dersen onların işiiiii evine ekmek götürmek hataya yer yok

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Mehmet şen:

Yakın zaman da senin gibi bir lavuk görmedik.

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Derin Fikirler:

çoğu ceza evinden çıkmış hayata tutunamamış bari ehliyet alayım tır şoför olayım diyen kişiler, bunlar denetlenmeli,

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mehmet arif inci:

Haberin içeriğine bakmadan yorum yapan aklı bi karış havada insanlar doluşmuş Tır yabancı plaka yabancı şoför yabancı yurt dışından gelmiş bir araç yani hemen olayı bizim ülkenin insanına nasıl bağladınız anlamadım beğenmiyorsanız siz tır şöförlüğü yapabilirsiniz .

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Banu Boran:

Sürekli tır otobüs kazaları neler oluyor.

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Zafer Gönç:

Yolda gidiyorsun tır üstüne devriliyor hayata bak nası bi ülkede yaşıyoruz kader bile isyan eder ....!

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Turhan Gönen:

Bende tır şoförü olmak için ehliyet kursuna yazıldım. Önce yurt içi sonra uluslararası tır şoförü olmak istiyorum ama buna benzer kazaları görünce biraz soğudum bu işten. Yine de henüz kesin olarak vazgeçmedim.

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Ramazan Güney:

Yine dikkatsiz uyuyan takograf kriterlerine uymayan tır şoförü katliamı

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