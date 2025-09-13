Haberler

Çerkeş'te Su Kuyusu Açarken Toprak Kayması: 1 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde su kuyusu açarken kayan toprağın altında kalan Mesut Ç. yaralandı. Olay yerine yönlendirilen AFAD ve sağlık ekipleri, Mesut Ç.'yi kurtarıp hastaneye sevk etti.

İlçeye bağlı Çördük köyünde, Mesut Ç. (45) kendisine ait arazide kepçe ile su kuyusu açıldığı sırada toprağın kayması sonucu toprak altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla toprağın altında çıkarılan Mesut Ç. ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
