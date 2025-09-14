Çerkeş'te Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı
Çerkeş ilçesinde 47 yaşındaki M.K. yönetimindeki otomobil, traktörle çarpıştı. Olayda traktör sürücüsü ve otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.K. (47) yönetimindeki 35 BUP 331 plakalı otomobil, M.Ö. (48) idaresindeki 18 KY 761 plakalı traktöre D-100 kara yolu Saçak Beldesi kavşağı mevkisinde arkadan çarptı.
Kazada, traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan R.K. (47) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel