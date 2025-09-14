Haberler

Çerkeş'te Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Çerkeş ilçesinde 47 yaşındaki M.K. yönetimindeki otomobil, traktörle çarpıştı. Olayda traktör sürücüsü ve otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çerkeş ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.K. (47) yönetimindeki 35 BUP 331 plakalı otomobil, M.Ö. (48) idaresindeki 18 KY 761 plakalı traktöre D-100 kara yolu Saçak Beldesi kavşağı mevkisinde arkadan çarptı.

Kazada, traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan R.K. (47) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
