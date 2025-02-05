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Çerkeş'te Kar Yağışı Nedeniyle Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

Çerkeş'te Kar Yağışı Nedeniyle Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yoğun kar yağışı akşam saatlerinde arttı, ancak polis ekipleri sürücüleri uyararak ulaşımda aksama yaşanmamasını sağladı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolundaki karla mücadele aralıksız sürüyor.

Bölgede gün boyu etkili olan kar yağışı akşam üzeri yoğunluğunu artırdı.

Karayolları ekipleri tarafından D-100 kara yolunda belirlenen güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Polis ekiplerince, sürücülere uyarılarda bulunulurken, ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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