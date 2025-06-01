Çerkeş'te Dolu Etkili Oldu, Sel Riski Uyarısı Yapıldı

Çerkeş'te Dolu Etkili Oldu, Sel Riski Uyarısı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu sonrası bölgede beyaz örtü oluştu. Çerkeş Belediyesi, Ulusu Çayı'nda sel ve taşkın riski nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dolu etkili oldu.

Çerkeş'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu. Dolu sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Çerkeş Belediyesi, Ulusu Çayı'nda sel ve taşkın riski oluşabileceğinden dolayı vatandaşları dikkatli olmaları ve önlem amaları konusunda uyardı. Öte yandan belediye ekiplerinin riske karşı teyakkuzda beklediği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı

4.4 ile sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı ilaçları Türkiye'de üretelim' talimatı

Erdoğan talimatı verdi! Binlerce kişinin mağduriyeti son bulacak
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Fenerbahçe'den

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'e ilk transferi Süper Lig devinden
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti

Nükleer taşıyabilen 40'dan fazla uçağı dronlarla imha ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.