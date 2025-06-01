Çerkeş'te Dolu Etkili Oldu, Sel Riski Uyarısı Yapıldı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde dolu etkili oldu.

Çerkeş'in yüksek kesimlerinde dolu etkili oldu. Dolu sonrası yüksek kesimler beyaza büründü.

Çerkeş Belediyesi, Ulusu Çayı'nda sel ve taşkın riski oluşabileceğinden dolayı vatandaşları dikkatli olmaları ve önlem amaları konusunda uyardı. Öte yandan belediye ekiplerinin riske karşı teyakkuzda beklediği kaydedildi.