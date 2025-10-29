Çerkeş'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevi'nin düzenlediği programda öğrenciler, Cumhuriyet temalı etkinlikler sergiledi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı.
Çerkeş Belediyesi Zehra Anne Gündüz Çocuk Bakımevi tarafından düzenlenen etkinlik, Çerkeş Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.
Programa Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Atkaracalar Kaymakamı Saliha Karataş, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda küçük öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı oyun, şiir ve dans gösterilerini sundu.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel