Haberler

Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'de anma etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen anma etkinliğinde, sürgünde ölenler için dua edildi, anıta çelenk bırakıldı ve Nart ateşi yakıldı.

Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Abhaz Dernekleri Federasyonu (ABHAZFED) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında ilk olarak Kefken Karaağaç Mahallesi'ndeki mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunarak sürgünde ölenler için dua edildi.

Ardından Kafkas halklarının sürgünden sonra ulaştıkları Babalı sahiline yürüyen katılımcılar, Kafkas Sürgünü Anıtı'na ve denize çelenk bıraktı, karanfil attı.

Katılımcılar, atalarının karaya çıktıklarında sahile yakın alanda barındıkları düşünülen mağarayı ziyaret ederek, mağaranın taşlarına 162 yıl önce kazındığı tahmin edilen yazılara baktı.

Daha sonra ellerinde meşalelerle yürüyen katılımcılar, sahilde "Nart ateşi"ni tutuşturarak nöbet tuttu.

Kaynak: AA / Murat Yıldırım
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki: Sürece olan inançsızlığı büyütür

DEM Parti'den mutlak butlan kararına tepki!

CHP Genel Merkezi'nin önünde 'Hain Kemal' sloganları atılıyor

CHP Genel Merkezi'nin önünde herkes aynı sloganı atıyor

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
Jorge Jesus 'Tek eksik Fenerbahçe' deyip bombayı patlattı

Bombayı patlattı!
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu

Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu! İşte yeni il başkanı

'Mutlak butlan' kararı çıkan kurultay davasını açan Lütfü Savaş’tan ilk açıklama

Mutlak butlana giden yolu başlatan isim konuştu
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı