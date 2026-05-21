Çerkes Sürgünü'nün 162. yılında Düzce'de anma programı düzenlendi

Çerkes Sürgünü'nün 162. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi. Kafkas Dernekleri Federasyonu organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte, sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi ve Anıtpark Meydanı'na yürüyüş yapıldı.

Kafkas Dernekleri Federasyonunun organizasyonuyla sürgünde yurtlarından edilenler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa, Çerkes ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı.

Anma etkinlikleri, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı.

Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Ayşe Sezgin, Çarlık Rusyası'nın 162 yıl önce Çerkes halkını Kafkaslar'dan sürgün ettiğini ve sürgünde birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Ailelerin ve çocukların hayatlarını kaybettiği sürgünden geriye yarım kalan hayatların ve sessiz ağıtların kaldığını vurgulayan Sezgin, " Bizim büyüklerimiz Karadeniz'e baktığında sadece bir deniz görmedi. Onlar o sularda kaybettikleri annelerini, babalarını evlatlarını gördüler. Karadeniz onlar için yalnızca bir deniz değil, derin yasın ve hiç dinmeyen bir acının adı oldu." diye konuştu.

Programa katılan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de sürgünde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyerek, "Bu kültürün bu günlere kadar taşınmasındaki büyüklerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından rölyefin önüne çiçek bırakıldı, sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Katılımcılar daha sonra kent merkezindeki Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
