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Ankara Vali Yardımcılığına atanan Çerkeş Kaymakamı Bulgurlu, yeni görev yerine uğurlandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Ankara Vali Yardımcılığına atanan Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Uğurlu, düzenlenen törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Ankara Vali Yardımcılığına atanan Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Uğurlu, yeni görev yerine uğurlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen uğurlama töreninde görevini 5 yıldır yürüten Bulgurlu, tören alanındaki katılımcılarla vedalaştı.

Çerkeş'te görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Bulgurlu, "Çerkeş'ten bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte birlikte güzel işlere imza attık. Ankara'da her zaman bir kapınızın olduğunu bilmenizi isterim. Bizden yana hakkımız helaldir, sizler de hakkınızı helal edin." dedi.

Program sonunda Bulgurlu, ilçe protokolü ve vatandaşların alkışları eşliğinde Ankara'ya uğurlandı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı
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