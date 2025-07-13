Çerkeş Belediyesi'nden Aşure İkramı

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Çerkeş Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte vatandaşlara aşure ikram etti. Belediye Başkanı Hasan Sopacı, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini vurguladı.

Çerkeş Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi.

İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Hasan Sopacı muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Sopacı, burada yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğin pekiştirmesine katkı sağladığını belirterek, "Paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın ifadesi olan aşureyi hemşehrilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Bu vesileyle, etkinliğimizde emeği geçen tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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