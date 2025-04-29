Ceramane Mahallesi'nde Dürzi Gruplarla Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Ceramane Mahallesi'nde Dürzi toplumuna bağlı askeri gruplar ile Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı askeri guruplar arasında çatışma yaşandı.
Başkent Şam'ın merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde Dürzi guruplar ağır silahlarla Suriye hükümeti güvenlik güçlerine ateş açtı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre günün ilk saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri mahalleye askeri takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdı.
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel