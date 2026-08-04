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Cep Telefonuyla İlerlerken Park Halindeki Araçlara Çarptı, Kaçtı

Cep Telefonuyla İlerlerken Park Halindeki Araçlara Çarptı, Kaçtı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde cep telefonuna bakan elektrikli bisiklet sürücüsü, park halindeki motosiklet ve otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anında sürücünün kimliği henüz belirlenemedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, cep telefonuna bakarken, elektrikli bisikletiyle, park halindeki motosiklet ile otomobile çarpan sürücü kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahmudiye Mahallesi Destan Sokak'ta dün saat 21.00 sıralarında cep telefonuyla ilgilenerek elektrikli bisikletiyle ilerleyen sürücü, park halindeki motosiklet ile otomobile çarptı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü ise elektrikli bisikletiyle olay yerinden kaçtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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