CENTCOM: ABD'nin İran'a uyguladığı abluka kapsamında 100 geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 100 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin işlevsiz hale getirildiğini ve 26 insani yardım gemisine geçiş izni verildiğini açıkladı. Ablukada 15 binden fazla ABD askeri görev yapıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 100'e ulaştığını açıkladı.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da başlayan ablukanın halen kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.

CENTCOM'a bağlı güçlerin, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 100 ticari geminin rotasını değiştirdiği ifade edilen açıklamada, abluka kapsamında 4 geminin işlevsiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 15 binden fazla ABD askerinin görev yaptığı belirtilen abluka kapsamında 26 insani yardım gemisinin ise bölgeye geçişine izin verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
