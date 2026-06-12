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CENTCOM: ABD'nin İran'a uyguladığı abluka kapsamında 136 geminin rotası değiştirildi

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 136 ticari geminin rotasının değiştirildiğini ve 9 geminin işlevsiz hale getirildiğini duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugüne kadar rotası değiştirilen gemi sayısının 136'ya ulaştığını açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 13 Nisan'da başlayan ablukanın halen kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, CENTCOM'a bağlı güçlerin, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında, İran limanlarına girmeye ya da bu limanlardan çıkmaya çalışan 136 ticari geminin rotasını değiştirdiği ifade edildi.

CENTCOM açıklamasında, yine abluka çerçevesinde 9 geminin işlevsiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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