CENTCOM: Irak'ta düşen ABD'ye ait KC-135 yakıt ikmal uçağında bulunan tüm mürettebat öldü

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta düşen KC-135 yakıt ikmal uçağında 6 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Açıklamada, "Irak'ın batısında düşen ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağında bulunan 6 kişilik mürettebatın tümünün öldüğü doğrulandı. Uçak, 12 Mart'ta Epic Fury Operasyonu sırasında dost hava sahası üzerinde uçarken kaybolmuştu." denildi.

Olaya ilişkin koşulların araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak uçağın kaybı düşman ateşi veya dost ateşi nedeniyle olmadı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçaktaki askerlerin kimliklerinin, yakınlarına bilgi verildikten 24 saat sonrasına kadar gizli tutulacağı belirtildi.

CENTCOM gece saatlerinde, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü ve olayın dost hava sahasında meydana geldiğini açıklamıştı.

Bugün erken saatlerde yapılan açıklamada da, 6 kişilik mürettebattan 4'ünün hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen bazı silahlı gruplar ise ülkenin batısında ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağını düşürdüklerini ileri sürmüştü.