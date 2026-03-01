ABD Askerleri Iran Operasyonu'nda Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün başlayan İran operasyonu sırasında 3 Amerikan askerinin öldüğünü, 5 askerin ağır yaralandığını bildirdi.

CENTCOM'dan, yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1 Mart saat 09.30 (Doğu Saati) itibarıyla, Epic Fury Operasyonu kapsamında 3 ABD askeri çatışmada hayatını kaybetti, 5'i ise ağır yaralandı. Birkaç kişi daha hafif şarapnel yaralanmaları ve sarsıntı geçirdi ve görevlerine dönme sürecindeler. Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor ve müdahale çabalarımız sürüyor."

Durum değişken olduğundan, ailelere saygıdan dolayı, yakınlarına haber verildikten 24 saat sonraya kadar, şehit askerlerimizin kimlikleri dahil olmak üzere ek bilgileri paylaşmayacağız."

Kaynak: ANKA