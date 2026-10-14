CENTCOM, Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı kontrol iddiasını reddetti

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusunun Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği ve yaklaşan ABD donanmasına ait savaş gemilerini batıracağı yönündeki açıklamalarını reddetti.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun donanması olmadığı savunuldu.

Açıklamada, "ABD kuvvetleri ve bölgesel ortakları, Hürmüz Boğazı'nı açıkça kontrol ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, ABD kuvvetlerinin Körfez'deki ortaklarının pazartesi günü boğaz üzerinden 19 milyon varilden fazla ham petrol taşımalarına yardımcı olduğu savunuldu.

Washington ile Tahran arasında deniz güvenliği ve küresel petrol sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin gerilim son günlerde arttı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden bir yetkili dün, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaları halinde ABD savaş gemilerini batırmakla tehdit ederek İran kuvvetlerinin olası bir karşılaşma için geri sayımda olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA