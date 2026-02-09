DYP Genel Başkanı Küpeli: Milletin Rızası ve Elbette Güveni Bir Siyasetçinin Sahip Olabileceği En Gerçekçi Meşruiyet Alanıdır

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, siyasette güvenin ve ahlaki üstünlüğün önemine ve kişiye dayalı siyasetin ülkeye umut vermeyeceğini vurgulayarak, "Milletin rızası ve elbette güveni bir siyasetçinin sahip olabileceği en gerçekçi meşruiyet alanıdır. Yolsuzluklar, suistimaller ve aldatmalar karşısında belki de tek meşru argüman, siyasetçilerin ahlaki üstünlükleridir. Ahlaki üstünlüğe sahip olmak zaman ve sabır ister. Zor kazanılır, kolay kaybedilir ve oldukça da sancılıdır." dedi.

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, gündemdeki siyasi tartışmalara ilişkin açıklamasında, parti anlayışının temelini ahlaki üstünlük ve güvenin oluşturduğunu söyledi. Küpeli, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve milletimizin gerçek gündemi çok farklıyken, kamuoyu yine bazı siyasetçilerin şahsi siyasi hesapları ile meşgul edilmektedir. Bizlerin bu konuda duruşu nettir. Milletin rızası ve elbette güveni bir siyasetçinin sahip olabileceği en gerçekçi meşruiyet alanıdır. Yolsuzluklar, suistimaller ve aldatmalar karşısında belki de tek meşru argüman, siyasetçilerin ahlaki üstünlükleridir. Ahlaki üstünlüğe sahip olmak zaman ve sabır ister. Zor kazanılır, kolay kaybedilir ve oldukça da sancılıdır."

Güvenin ve ahlaki üstünlüğün yenemeyeceği güç yoktur ve bu sadece zaman ve sabır meselesidir. Siyasetçiler, daha muhalefetteyken senin adamın benim arkadaşım diyerek kişiye bağlı bir mekanizma kurduklarında işler bir müddet sonra sarpa sarıyor. Tek bir çürük elma bile sepetteki bütün elmaları çürütebilir. Kurumlara değil kişilere endekslenen bu siyaset anlayışının ülke ve insanımıza umut vermesi mümkün değildir. Siyaset bu konuda 'ya hep ya hiç' demek zorundadır.

Umut ve güven veren yeni bir hikaye ile ahlaki üstünlüğü tesis edemeyenler günübirlik süreçlerle oyalanır ve ülkemize vakit kaybettirir. Yaşadığımız bu süreç, bir siyasetçinin en meşru argümanının ahlaki üstünlük olduğunu bir kere daha göstermiştir.Sonuç olarak Doğru yol partisi; kişilere değil ilkelere bağlı siyaset anlayışı, yeni, temiz, umut veren bir hikayesi ve ahlaki üstünlüğüyle her daim milletimizin yanında olmaya devam edecektir."