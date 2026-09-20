Haberler

Cenin'de İsrail ateşi bir Filistinliyi öldürdü, cenazesine el konuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri Cenin'in doğusunda Haddad köyü yakınlarında bir araca ateş açtı; 32 yaşındaki Filistinli öldü, bir kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin cenazeye el koyduğunu, Kızılay ekiplerinin olay yerine yaklaştırılmadığını aktardı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentinin doğusundaki Haddad köyü yakınlarında bir araca ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki Sami Hasan Hüseyin Zevayide hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, saldırıda bir kişinin de yaralandığını, İsrail güçlerinin Zevayide'nin cenazesine el koyduğunu aktardı.

İsrail askerlerinin ayrıca Filistin Kızılayı ekiplerinin olay yerine yaklaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Kaynak: AA
Kaşif Kozinoğlu dosyasında dikkat çeken gelişme: Gözaltındaki şoför bırakıldı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Ambulans şoförü serbest

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alihan Kuriş soruşturması derinleşiyor! 23 şirkete kayyum atandı

Seçimlere müdahale edeceklerdi! 23 şirkete birden kayyum atandı
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek

Finans dünyasını sarsan soruşturma! 4 dev şirket için harekete geçildi
Emine Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: İklim ve çocuklar için konuşacak

New York’ta yoğun program: Emine Erdoğan önemli toplantılara katılacak
Trump'tan yapay zeka hamlesi! 'AI Force' isimli özel ekip kuruluyor

Trump'tan geleceğe yön verecek hamle! Özel ekip kuruluyor
Sakarya'da belediye müdürü ile mimarın kavgası kamerada! Darp raporu alan mimar şikayetçi oldu

Masadan kalkıp uzaklaşmak istedi! Sonrası güvenlik kamerasında
ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıyan tekneye saldırıda 4 narko-terörist öldürdü

ABD ordusu Karayipler’de kartel teknesini vurdu: 4 kişi öldü
Çatalca'da tarlada bulduğu 52 parça Bizans eseri satmaya çalışan E.H. yakalandı

Tarlasını sürerken buldu, satmaya çalışırken yakalandı