Cenin'de İsrail ateşi bir Filistinliyi öldürdü, cenazesine el konuldu

Cenin'de İsrail ateşi bir Filistinliyi öldürdü, cenazesine el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail askerleri Cenin'in doğusunda Haddad köyü yakınlarında bir araca ateş açtı; 32 yaşındaki Filistinli öldü, bir kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin cenazeye el koyduğunu, Kızılay ekiplerinin olay yerine yaklaştırılmadığını aktardı.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin kentinin doğusundaki Haddad köyü yakınlarında bir araca ateş açtı.
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki Sami Hasan Hüseyin Zevayide hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklar, saldırıda bir kişinin de yaralandığını, İsrail güçlerinin Zevayide'nin cenazesine el koyduğunu aktardı.
İsrail askerlerinin ayrıca Filistin Kızılayı ekiplerinin olay yerine yaklaşmasına izin vermediği kaydedildi.