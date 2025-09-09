Cengiz Özkan ve Erdal Erzincan 4 Ekim’de Beşiktaş’ta Konser Veriyor

Usta müzisyenler Cengiz Özkan ile Erdal Erzincan, 4 Ekim'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Alacanta Production'ın hazırladığı konser öncesi, Erkan Akalın, Burak Aykaç ve Ayhan Aydın'dan oluşan "Aşk-ı Muhabbet" üçlüsü sahnede olacak.

Anadolu'nun sevilen türkülerinden deyişlere, uzun havalardan Özkan ve Erzincan'ın özgün yorumlarına kadar geniş repertuvarın yorumlanacağı konserde, kuşaktan kuşağa aktarılan halk kültürünün kutlanması da amaçlanıyor.

Konserde geleneksel müzik ile modern stadyum coşkusunun buluşturulması hedefleniyor.