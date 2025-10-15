Cengiz Çiçek'ten Hakan Tosun'un Ölümüne İlişkin Soru Önergesi

(TBMM) - Dem Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Hakan Tosun'un saldırıya uğrama nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma ne aşamadadır? Soruşturmaya geniş çaplı olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? Basında yer alan bilgilere göre, iki kişinin saldırı gerekçesiyle tutuklandığı ifade edilmiş ancak tutuklanma gerekçesi ve sanık ifadeleriyle ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Tutuklanma gerekçesinin kamuoyuyla paylaşılmamasının gerekçesi nedir?" diye sordu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, gazeteci Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Türkiye'de basın özgürlüğüne dönük baskıların hız kesmeden devam ettiğini belirten Çiçek, basın emekçilerinin gözaltı, tutuklama ve katledilmekle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Önergede Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin basında yer alan bilgilere yer veren Çiçek, saldırı gerekçesiyle tutuklanan iki kişinin tutuklanma gerekçelerinin kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.

"Basın özgürlüğüne ve basın emekçilerinin yaşadığı tehditlerin önlenmesine ilişkin Bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mı?"

Çiçek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"Hakan Tosun'un saldırıya uğrama nedeniyle ilgili yürütülen soruşturma ne aşamadadır? Soruşturmaya geniş çaplı olarak devam etmeyi düşünüyor musunuz? Basında yer alan bilgilere göre, iki kişinin saldırı gerekçesiyle tutuklandığı ifade edilmiş ancak tutuklanma gerekçesi ve sanık ifadeleriyle ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Tutuklanma gerekçesinin kamuoyu paylaşılmamasının gerekçesi nedir? Hakan Tosun'a saldırı gerekçesiyle tutuklanan iki kişinin tutuklanma gerekçesi ve bu kişilerin ifadeleri kamuoyu ile paylaşılacak mı? Basın özgürlüğüne ve basın emekçilerinin yaşadığı baskı ve tehditlerin önlenmesine ilişkin Bakanlığınızca herhangi bir çalışma var mı? Yoksa yapmayı düşünüyor musunuz?"