Cenazeler Memleketlerine Gönderiliyor

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİYOR

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişiden Nihal Yıldız ve Hüseyin Kamil Yıldız'ın cenazeleri Osmaniye'ye, Kenan Cin ve Erdoğan Mandal'ın cenazeleri ise Giresun'a gönderildi. Diğer cenazelerin de morgda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kazayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Gözaltındaki 6 sürücünün sorgusu sürerken, 1 sürücünün de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı belirtildi.