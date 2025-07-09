Cenaze Töreni Sonrası Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Burak Kösem tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yasin Örçen'in (39) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak, Doğantepe Mahallesi'ndeki Doğantepe Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Örçen'in cenazesi Doğantepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen ikilinin, aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.