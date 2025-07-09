Cenaze Töreni Sonrası Toprağa Verildi

Cenaze Töreni Sonrası Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Burak Kösem tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yasin Örçen'in cenazesi, otopsi sonrası ailesi tarafından alınarak Doğantepe Camisi'ne getirildi ve burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Burak Kösem tarafından tüfekle vurularak öldürülen Yasin Örçen'in (39) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak, Doğantepe Mahallesi'ndeki Doğantepe Camisi'ne getirildi. Burada ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Örçen'in cenazesi Doğantepe Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çocukluk arkadaşı olduğu öğrenilen ikilinin, aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Zeydan Karalar'la ilgili yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor

Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.