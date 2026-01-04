Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi / Haber eklendi

Haberler

Balıkesir'de kaybolan Elif Kumal'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir otomobilin içinde bulunan Elif Kumal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

CENAZE, OTOPSİ İÇİN BURSA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti'nde otomobilin içinde cansız bedeni bulunan Elif Kumal'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Barış YILMAZ/ BURSA –

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

