Ofiste genç kıza cinsel saldırı: İç çamaşırımı dizime kadar indirip ilişkiye girmeye çalıştı

Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanı S.E.K., iddiaya göre ofisinde 20 yaşındaki M.K. isimli genç kıza cinsel saldırıda bulundu. M.K. polise verdiği ifadede "İç çamaşırımı dizime kadar indirdi ve cinsel ilişkiye girmeye çalıştı" dedi. Olay sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kızın sokağa çıkıp yardım istediği bir kadınla kafeye girdiği yer aldı.

Salı günü akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı yapan S.E.K.'nın ofisinde meydana gelen olayda M.K., S.E.K.'nın daveti üzerine ofisine gitti ve ikili birlikte alkol aldı. İddiaya göre, S.E.K., M.K.'ye cinsel saldırıda bulunmaya kalkışınca arbede yaşandı. Arbedenin ardından ofisten çıkan M.K., koşarak sokaktaki bir kafeye sığınıp, yardım istedi. İhbar üzerine kafeye gelen polislerle emniyete giden M.K., ifadesinde S.E.K.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü.

"İÇ ÇAMAŞIRIMI DİZİME KADAR İNDİRDİ"

M.K., polise verdiği ifadede alkol aldıktan sonra dans ederken S.E.K.'nın kendisini öptüğünü, karşı koyunca da arbede yaşandığını söyledi. S.E.K.'nin kendisini koltuğa fırlatıp elbiselerini çıkardığını iddia eden M.K., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kendisine tekme atarak uzaklaştırmaya çalıştım, 'Bana karşılık ver yoksa sabaha kadar burada bekleriz' dedi. Ben de bana yaklaştığı zaman elimi yüzüne attım ve tırmaladım. Direnirken çığlık attım ve 'Yardım edin' diyerek yardım istedim. 'Bana karşılık vermezsen seni burada öldürürüm, bu olayı ailene söylersen aileni de öldürürüm. Bana bir şey olmaz, sen hayatından olursun' dedi. Beni yerden kaldırarak koltuğa doğru fırlattı. Beni yere attı, kafamı yere birkaç sefer vurdu, boğazımdan tutarak beni boğmaya çalıştı, benim bağırmamam için eliyle ağzımı kapattı. Bu esnada bana 'Geri zekalı ne yapıyorsun, seni öldüreceğim' dedi, diğer eliyle benim iç çamaşırımı dizime kadar indirdi ve benimle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı. Ben direnirken tekme attım ve üzerimden kalkmasını sağladım."

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bir süre sonra kapının çaldığını, S.E.K.'nin kapıyı açınca fırsatını bularak iç çamaşırlarını alıp kaçtığını belirten M.K.'nin şikayetçi olması üzerine S.E.K. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.E.K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine S.E.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis, kararın ardından ulaşılamayan S.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, M.K.'nin olaydan sonraki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde M.K., binadan çıkarak sokaktan geçen bir kadından yardım istiyor. Kadın M.K.'yı sokaktaki kafeye götürürken, bir süre sonra olay yerine polisler geliyor. Polislerle apartmana giren M.K., daha sonra geri dönüp polis aracına bindirilerek emniyete götürülüyor.