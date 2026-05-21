Tunceli'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerince yıl sonu sergisi açıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri' kapsamında kursiyerlerin ürettiği ev tekstili ve örgü ürünlerinin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Çemişgezek Halk Eğitim Merkezince vatandaşların çeşitli alanlarda beceri kazanıp meslek öğrenmesi için kurslar düzenlendi.

Bu kapsamda "Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri" kurslarına katılan katılımcılar, usta öğreticilerden ev tekstili ürünleri hazırlama ve örgü konularında dersler aldı.

Eğitimlerin sonunda kursiyerler hazırladıkları ürünleri beğeniye sunmak amacıyla yıl sonu sergisi açtı.

Sergiye, Kaymakam Levent Küçük, Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Stantları gezen Küçük, çalışmalarla ilgili kursiyerlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Koray Kola
