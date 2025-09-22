Haberler

Çemişgezek'te örtü yangını söndürüldü

Çemişgezek ilçesindeki mesire alanında çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bazı ağaçlar ve otluk alanlar zarar gördü.

Akçapınar köyündeki eski feribot iskelesi mesire alanında çıkan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bazı ağaç ve otluk alanların zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel
